Guerra in Ucraina c’è la svolta | la mossa a sorpresa di Putin

(Di martedì 17 settembre 2024) Insi continua a combattere senza sosta. E nelle ultime ore è arrivata ladi Vladimir: di cosa si tratta In, come ci ha spiegato in esclusiva Lorenzo Riggi di Geopolitica.info, si combatte su due fronti. Al Nord è Kiev a continuare l'offensiva per tenere il controllo nel territorio di Kursk e a Sud prosegue l'avanzata di Mosca. Un doppio scenario che al momento rende assolutamente complicato arrivare ad un cessate il fuoco in tempi brevi. Vladimir(Ansa) – cityrumors.itA confermare che la tregua non sarà immediata è anche l'ultimadi Vladimir. Il presidente della Russia nei giorni scorsi era ritornato in scena, dopo la pausa estiva, minacciando di farealla Nato in caso di utilizzo da parte dell'di armi a lungo raggio.