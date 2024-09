Ferite di luce Storia del ’poverello’ alla cappella dei Pazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Da stasera al 20 settembre la Compagnia delle Seggiole presenta ’di’, opera teatrale che si terrà davantidei, all’interno del complesso Monumentale di Santa Croce, capolavoro del Rinascimento progettata da Filippo Brunelleschi, e che esplora la vita, le sfide e la spiritualità di San Francesco d’Assisi. L’emozione di vivere lo spettacolo davanti a uno dei monumenti più suggestivi del patrimonio artistico fiorentino renderà ogni rappresentazione un evento irripetibile, dove lae l’arte si incontrano in un gioco di luci e narrazione. Scritto da Silvia Bargellini e Padre Giancarlo Corsini, con la regia di Sabrina Tinalli e le musiche curate da Ugo Galasso, lo spettacolo è pensato e realizzato in occasione degli 800 anni delle stimmate di San Francesco. Lainizia con San Francesco in un momento di introspezione e dubbi esistenziali.