Esordio del Bologna in Champions la carica di Italiano | Non faremo le comparse

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 - Vincenzoschiera subito il tridente. Lui al centro, a destra De Silvestri e a sinistra Riccardo Orsolini. Per mandare all'esterno un messaggio forte di compattezza: ilche tra ventiquattro ore sentirà la musichetta dellaè pronto. "C'è grande orgoglio, grande curiosità - esordisce- Ho voluto Lollo e Ricky al mio fianco: Lollo perché è il capobranco, era inevitabile averlo oggi; Riccardo perché sono convinto che ancora una volta trascinerà la squadra". Due finali europee con la Fiorentina, in Conference League: le sensazioni e le aspettative per la gara di domani possono ricordare una finale? "Quello che ho vissuto negli ultimi due anni mi sta aiutando tanto. Poi qui siamo di fronte alla competizione per antonomasia - risponde l'allenatore rossoblù -: la più seguita, la più bella.