Enti locali 1 milione e 300mila euro per Unioni di Comuni e Comunità montane del Lazio

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 – “È stato pubblicato oggi sul Bollettino Ufficiale della Regionel’avviso pubblico per la concessione dei contributi a sostegno delle spese sostenute nell’anno 2023 da parte delledie delletàdelper l’esercizio di funzioni e servizi svolti in forma associata. A disposizione degliune trecentomilaper la gestione di servizi di primaria importanza come i servizi anagrafici, il trasporto pubblico comunale, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la gestione del sistema locale dei servizi sociali. Si tratta di risorse preziose per ottimizzare le risorse e rafforzare l’efficienza dei servizi verso i cittadini e i territori, in particolare dove ci sono carenze di risorse e infrastrutture”.