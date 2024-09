Domani torna Giretto d’Italia di Legambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Con un nuovo slogan “Muoviti leggero per il cambiamento”il 18 settembre la 14esima edizione deldi, organizzato in collaborazione con Euromobility durante la settimana europea della mobilità sostenibile. Una competizione urbana della ciclabilità dove le 30 città che partecipano quest’anno si sfideranno a colpi di pedalate per vincere l’ambita maglietta rosa. In Toscana Firenze, Arezzo e Prato saranno le città coinvolte. Tra le novità 2024, l’introduzione di tre nuove categorie in gara, con l’obiettivo di riconoscere l’impegno dei piccoli comuni (fino a 5mila abitanti), di quelli tra i 5mila e 15mila abitanti e delle città oltre le 15 mila persone, nella promozione degli spostamenti su mezzi a zero emissioni che contribuiscono a ridisegnare lo spazio cittadino.