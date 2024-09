Decreto Crescita meno tasse sugli stipendi dei calciatori stranieri | la Serie A rivuole il suo privilegio ecco la proposta di Forza Italia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Pagaredei. Unimmotivato, una pretesa anacronistica mentre si parla di giovanini che non giocano. Quasi un’ossessione per i presidenti del pallone. E così laA ci riprova: in Parlamento rispunta il famoso. Un’altra volta. La politica si ritrova di nuovo a parlare degli sgravi fiscali ai club. Perché come nel mito di Penelope, il governo fa e la maggioranza disfa, anche se forse in questo caso sarebbe più appropriato il contrario: il governo abroga e la maggioranza (ispirata dai soliti noti) prova a reintrodurre.