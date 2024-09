Commissione Ue Terzi Fdi | La nomina di Fitto è un risultato straordinario

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) “Ladi Raffaelea Vicepresidente esecutivo dellaeuropea per la Coesione e le Riforme è un, frutto della strategia perseguita giorno per giorno – nei negoziati e nel posizionamento UE – dal Presidente Meloni. Dal suo insediamento, il Governo Meloni ha lavorato costantemente, ad ogni Consiglio europeo, nei quotidiani lavori del Consiglio e con i parlamentari di Fratelli d’Italia, per far valere il peso dell’Italia quale membro fondatore dell’Unione – commenta il senatore di Fratelli d’Italia, Giuliodi Sant’Agata, presidente dellaPolitiche Ue di Palazzo Madama -. Ladiè un riconoscimento fondamentale della credibilità e del ruolo strategico della nostra Nazione, nonché una dimostrazione della piena fiducia dei Vertici UE nel Governo Meloni”.