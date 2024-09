Commissione Ue ora a Fitto serve l’ok del Parlamento Dalle minacce delle sinistre al voto anti-Recovery | i numeri della sua corsa a ostacoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Raffaeleè uno dei principali oggetti dello scontro tra i 27 Paesi dell’Unione europea. La sua candidatura a commissario per la Coesione e le Riforme, non tanto di vicepresidenza esecutiva, accontenta qualcuno, scontenta molti altri, ma fa parte del delicato gioco di equilibri che tiene insieme la nuovaUe guidata da Ursula von der Leyen. La presidente ha dovuto districarsi tra le richieste di tutti: dell’Italia che pretendeva una vicepresidenza esecutiva e un portafoglio di peso, dell’ala sinistramaggioranza europea che invece prometteva di ostacolare la nomina di un esponente dei Conservatori, contrari alla riconfermastessa von der Leyen, e anche di chi chiede garanzie sulle scadenze, dato che al ministro italiano verrà affidata, seppur in coabitazione, anche la delega ai fondi del Next Generation Eu.