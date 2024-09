Colpito da un gancio al volto grave un operaio di 50 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Sansepolcro (Arezzo), 17 settembre 2024 – Attimi di paura all’interno di un’affermata azienda metalmeccanica di Sansepolcro. Si è temuto il peggio. Undi 50è stato trasportato in gravi condizioni al policlinico delle Scotte di Siena per le conseguenze di un infortunio sul lavoro del quale è rimasto vittima nel pomeriggio. L’incidente è avvenuto poco dopo le 17 di quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla giornata: in base a una sommaria ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe stato raggiunto in maniera accidentale daldi ferro di un macchinario in manovra all’interno del capannone, che gli avrebbe procurato una profonda ferita ale a quel punto, vista la delicatezza della situazione e la preoccupazione che li aveva assaliti, i colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. Sono queste, al momento, le informazioni di cui siamo venuti in possesso.