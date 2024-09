Ciclone Boris | nuova ondata di maltempo in arrivo regioni a rischio nubifragi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma - Ilpersisterà nel Mediterraneo, influenzando il clima sulla Penisola italiana per gran parte della settimana, con piogge e temporali. L'Italia si prepara ad affrontare unafase diprovocata dal, che dopo aver colpito duramente l'Europa centrale, torna a interessare l'area mediterranea. Questo vortice di bassa pressione, che ha già causato condizioni avverse in Austria e Polonia, si muove in maniera retrograda: dal suo spostamento iniziale dalla Francia verso i Balcani, ora torna verso il Mediterraneo, dove stazionerà per qualche giorno prima di dirigersimente verso la Francia. Questa dinamica è il risultato di una potente rimonta anticiclonica sul Nord Europa, che costringe i venti a provenire dai quadranti orientali, causando nuove perturbazioni sul nostro Paese.