Chi è Teresa Ribera erede di Vestager alla Concorrenza europea e non solo

(Di martedì 17 settembre 2024) Da donna a donna, ma da liberale a socialista. Cambia in parte ma anche in tutto la figura della commissaria. La nuova squadra esecutiva è stata presentata quest’oggi da Ursula von der Leyen, più sbilanciata a destra rispetto al passato, ma nel ruolo che era di Marghreteoggi siede la spagnola. Quella dell’antitrust sarà una delega, perché il ruolo principale che le è stato assegnato sarà quello di “vicepresidente esecutiva di una transizione pulita, giusta e competitiva e sarà anche responsabile della politica sulla”, ha spiegato la presidente della Commissione Ue nel presentarla. “Guiderà il lavoro per garantire che l’Europa rimanga sulla buona strada per gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo”, forza trainante della vecchia quanto della prossima legislatura.