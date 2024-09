Che coppia Grande Fratello da record | primo giorno e già feeling tra i due concorrenti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) Che avete fatto di bello questa estate? A casa tutti bene? Ma soprattutto, cosa è successo ieri, lunedì 16 settembre, alla prima puntata del2024? Se siete davvero, ma davvero interessati, allora non vi resta che restare sintonizzati. Già, perché non c’è stato solo ‘l’affaire’ Lino Giuliano a tenere banco in queste ore. Come saprete l’ex fidanzato di Alessia Pascarella nonché ex protagonista a Temptation Island l’ha combinata grossa. Almeno stando ad Alfonso Signorini e al suo staff che lo hanno squalificato ancor prima di farlo entrare nella nuova luccicante Casa del GF. Ah, quasi dimenticavo, quest’anno di nuovo c’è proprio anche la casa, non più a Cinecittà, ma negli studi Lumina.