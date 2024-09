Cercatore di funghi di 80 anni trovato morto nel bosco

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 17 settembre 2024) ABBADIA SAN SALVATORE – Un’altra tragedia in montagna, stavolta sul Monte Amiata. I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamenti di Piancastagnaio e Montalcino, sono intervenuti a partire dalle 19.45 del 16 settembre per la ricerca di una persona dispersa nel comune di Abbadia San Salvatore, nelle vicinanze del primo rifugio amiatino. Un uomo di 80, uscito nel primo pomeriggio per la ricerca di, non aveva fatto rientro e a quel punto i familiari hanno allertato i soccorsi. Sul posto per le ricerche il funzionario di guardia, le unità cinofile dei vigili del fuoco, personale del nucleo Sapr con i droni, oltre ad un’unità di comando locale con personale della Topografia applicata al soccorso, per il coordinamento delle operazioni. Le ricerche sono terminate intorno alle 2.