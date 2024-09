Basta concerti al Bernabeu | dobbiamo dormire | un’associazione contro Florentino e Taylor Swift

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) Bellissimo il nuovo Santiago. Con il campo che finisce sotto terra, il tetto che chiude l’impianto. Tutto scintillante. Ma i residenti vicini allo stadio non ne possono più. «Sembra che nessuno si sia reso conto che il rumore deiè superiore al limite legale», dice Jose Manuel Paredes, portavoce dell’Asociación de Perjudicados por el(Associazione delle persone colpite dal).ha un bel problema quindi. Nelle sue intenzioni c’era quella di sfruttare il più possibile lo stadio con eventi e. Anche perché, come segnala The Athletic che ha raccolto la testimonianza di Paredes, l’accordo con “l’investitore statunitense Sixth Street e lo specialista nella gestione degli stadi Legends per la ricostruzione delprevede il 30 percento delle entrate derivanti dagli eventi non sportivi dello stadio per 20 anni“.