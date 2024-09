Barca degli degli 007 affondata nel lago Maggiore | Allerta meteo ignorata poi la rotta sbagliata Un naufragio evitabile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Sesto Calende (Varese) – L’“per forte instabilità con possibili peggioramenti” era stata diramata, ma lo skipper Claudio Carminati non si è diretto dall’Isola dei Pescatori verso il più vicino porto in Piemonte. Ha deciso, “ben sapendo che sarebbero state necessarie due ore di navigazione”, di affrontare, dopo le 17, la traversata delper riportare al cantiere nautico di Lisanza, frazione di Sesto Calende, la‘Gooduria’ con a bordo agenti segreti italiani e del Mossad israeliano. Per ridurre il rischio, evidenza la gup di Busto Arsizio Anna Giorgetti, “sarebbe stato sufficiente puntare verso il porto di Stresa, raggiungibile in un tempo sufficientemente breve per evitare il temporale, ovvero anticipare l’orario del rientro”.