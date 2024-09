Baby Blues Nightmare | Recensione Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 17 settembre 2024) ““, sviluppato da Steelkrill Studio, rappresenta una ventata d’aria fresca nel panorama dei survival horror, offrendo una prospettiva innovativa e inquietante attraverso gli occhi di un bambino. Questo approccio unico non solo amplifica la sensazione di vulnerabilità ma trasforma anche il contesto domestico più familiare in un labirinto di terrore.Il gioco segue un concetto elementare ma efficace: il protagonista, un bambino spaventato, deve recuperare cinque giocattoli perduti in un ambiente che sembra familiare, ma che presto rivela il suo lato oscuro. Le stanze di una casa o un asilo, normalmente luoghi di comfort, si trasformano in spazi inquietanti, ricchi di ombre e rumori che amplificano la suspense.