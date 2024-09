Argelati il Municipio 6 alla Giunta | Tempi lunghi va riaperta nel 2025

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Due estati chiusa, ma la terza no. Assolutamente no. Ladel6 scende in campo con una delibera in cui chiede al Comune di procedereriqualificazione della piscinaanche con risorse proprie e di riaprire il centro balneare per l’estate del, dopo due estati consecutive che hanno visto la struttura chiusa nonostante non sia stato approvato nessun progetto di restyling finanziato dai privati. "Il6 – si legge nella delibera – considera prioritario l’obiettivo di restituire quanto primacittadinanza il centro balneare di via Segantini che da sempre rappresenta un fondamentale servizio per il quartiere di riferimento e le realtà associative del territorio: pertanto, auspica la realizzazione di un progetto per la ristrutturazione dell’impianto sportivo tale da renderlo utilizzabile 12 mesi all’anno".