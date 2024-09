Addio alle lunghe attese per il Passaporto a Roma si potrà si potrà richiederlo alla Posta

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 17 settembre 2024) Adesso sirichiedere ilanche negli Ufficili di: ecco come funziona questa novità Ottenere ilper viaggiare fuori dall’Unione Europea è stata un’odissea negli ultimi anni, con tempi d’attesa biblici e disagi per i cittadini. Ma finalmente, ancheha trovato una soluzione: da oggi, richiedere ilsarà più semplice graziepossibilità di farlo direttamente negli ufficili. Il nuovo metodo per richiedere ilCome spiega Il Messaggero, il servizio sarà attivo in via sperimentale in 12 ufficili della Capitale, seguendo l’esempio di altre città come Bologna, Verona e Cagliari, e rappresenta un’estensione del progetto Polis di Poste Italiane, introdotto a marzo nei Comuni con meno di 15mila abitanti.