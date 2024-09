Yahya Sinwar il genio del male

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel 2011, dopo cinque anni di negoziati, un soldato israeliano tenuto prigioniero da Hamas è stato scambiato con mille prigionieri palestinesi, compresi i peggiori terroristi” scrive il romanziere olandese Leon de Winter sulla Neue Zürcher Zeitung. “Uno di loro era l’attuale leader di Hamas,. Durante la prigionia studiò gli ebrei e li conobbe meglio di quanto loro stessi conoscessero sé stessi. Gli israeliani lo rilasciarono, un criminale responsabile di innumerevoli omicidi, perché quell’unico soldato era al centro dell’immagine che gli ebrei avevano di sé. Un migliaio di potenziali terroristi furono rilasciati in un colpo solo. Non ci sono regole per i nemici di Israele. Riguarda la distruzione di Israele, indipendentemente dai metodi, dalle morti, dal dolore.