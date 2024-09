Un risultato bugiardo per la Carrarese Gli azzurri tengono testa al Sassuolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024): Bleve; Coppolaro, Oliana (64’ Hermannsson), Imperiale; Zanon (57’ Bouah), Zuelli (57’ Capezzi), Schiavi, Giovane (78’ Panico), Cicconi (78’ Belloni); Panico, Finotto; Shpendi. A disp. Chiorra, Guarino, Illanes, Palmieri, Cherubini, Cerri, Capello. All. Calabro.: Moldovan; Paz, Lovato, Romagna, Doig; Iannoni (85’ Lipani), Boloca (73’ Obiang), Thorstvedt; Pierini (85’ Odenthal), Mulattieri, Laurienté (62’ Volpato). A disp. Satalino, Missori, Pieragnolo, Toljan, Moro, Antiste, Muharemovic, Russo. All. Grosso. Arbitro: Mariani di Aprilia; assistenti Bindoni di Venezia e Tegoni di Milano; quarto uomo Vingo di Pisa; VAR Volpi di Arezzo; A-VAR Fourneau di Roma 1. Marcatori: 77’ Mulattieri (S), 94’ Thorstvedt (S). Note: spettatori 2777 per un incasso di 28.856 euro; angoli 2-1; ammoniti Obiang, Pierini; recupero 0’ e 5’.