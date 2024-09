Stulac impalpabile Vergara punge sempre Fontanarosa così così Gondo non graffia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) BARDI 6. La partita più frustrante per un portiere. Tre gol subiti con possibilità praticamente nulle di modificarne le sorti. Quasi-spettatore e quindi assolto. SAMPIRISI 6. Vince il ballottaggio con Fiamozzi. Presidia senza disdegnare qualche sortita in avanti. Sul finire del primo tempo Odogwu atterra sul suo ginocchio e nell’intervallo è costretto alla resa (1’ st Fiamozzi 6. Qualche buon pallone messo in mezzo dalla destra e un paio di svarioni). MERONI 6. Contiene piuttosto bene con Rozzio la fisicità straripante di Odogwu. Gioca spesso di anticipo, con buoni esiti, nella ripresa. ROZZIO 6. Non perfetto nel posizionamento sulla terza rete ospite, ma non è certo nel reparto centrale di difesa che i granata perdono la partita. Chiude da attaccante aggiunto.5,5. Esordio assoluto in maglia granata per il terzino mancino di scuola Inter.