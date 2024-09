Studiogusto la boutique agency scelta anche dal Papa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) SI SONO CONOSCIUTI a Perugia. Erano arrivati dal Sud per frequentare l’Università. Per mantenersi agli studi uno faceva il pr, l’altro il barman in discoteca. Passano gli anni, si ritrovano sui campi da tennis e nel 2004 si concretizza il sogno: nasce l’agenzia di comunicazione e marketing ’’. Loro sono Mimmo Berterame (l’ex pr, nella foto in alto, a sinistra) e Stefano Caliandro (l’ex barman, a destra). Soci, colleghi, amici e sognatori con un progetto costruito insieme e consolidato negli anni grazie ad una filosofia comune, che è quella di studiare, catturare l’anima dei marchi che affidano alla ’’ la loro immagine per poi raccontarne la bellezza e l’eccellenza.