Soccavo e Pianura proroga anti incendi in 8 scuole | stop ai doppi turni

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutinelledi, arriva locon laper il certificato. Il direttore della municipalità 9 ha inviato stamane una pec ai dirigenti scolastici degli 8 plessi interessati (in origine erano 5). Li informa della revoca di precedenti misure, con le quali si fissava un tetto massimo agli accessi. Un limite non superiore ai 100 alunni. La decisione era legata all’assenza dei certificati di prevenzione, in alcune strutture del territorio. Il provvedimento, peraltro, aveva scatenato le proteste dei genitori. Una nota odierna però annuncia il dietrofront. In attesa dell’adeguamento alle normeo, per ogni plesso è accordata unafino al prossimo 31 dicembre. Un’eventualità resa possibile da una norma del decreto milleproroghe.