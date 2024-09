Sciopero trasporti di venerdì 20 settembre chi si ferma e quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Firenze, 162024 – Coinvolge anche i mezzi pubblici della Toscana lonazionale di 24 ore del settore autoferrotranvieri proclamato per20dai sindacati di base Usb Lavoro privato e da Cobas Lavoro privato, Adl Cobas, Sgb s e Cub. Si prospetta dunque una giornata da bollino nero per chi si sposta in autobus o tramvia. Loè stato indetto per chiedere un aumento salariale di 300 euro, la riduzione dell’orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione del periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti, l’adeguamento delle tutele sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e per gli utenti del servizio di tpl, il blocco delle privatizzazioni e delle relative gare di appalto, e per la mancata convocazione sulla trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro a livello nazionale.