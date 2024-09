Roma Saelemaekers fuori a lungo | la mossa a sorpresa di De Rossi

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 16 settembre 2024) Piove sul bagnato in casa giallorossa: i risultati in campo latitano e continuano ad infortunarsi calciatori, ultimo in ordineNon è iniziata nel migliore dei modi la prima stagione vera e propria di De Rossi sulla panchina della: nelle prime 4 partite non è ancora arrivata la prima vittoria stagionale e anche dal punto di vista del gioco non si vedono ancora i risultati sperati. La squadra sembra anche già a corto di energie mentali come manifestato dal gol subito nel finale dell’ultima sfida col Genoa o dalla mancanza di strappi nel big match contro la Juventus. Oltre ai problemi mostrati in campo, allase ne sommano altri anche: Soulé è finito in panchina nell’ultima sfida, sintomo di una non semplicissima convivenza con Paulo Dybala e Alexis, uno dei nuovi acquisti, ha rimediato un brutto infortunio che lo terrà fermo nei prossimi mesi.