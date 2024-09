Pensione | 8 bergamaschi su dieci pessimisti sul proprio futuro

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Bergamo. Ilpensionistico preoccupa gli abitanti di Bergamo. Solo il 10%, infatti, pensa che riceverà un assegno che gli permetterà di mantenere un tenore di vita adeguato una volta uscito dal mondo del lavoro. La maggioranza (78%) si dice invece pessimista sulla possibilità di contare su unadi base adeguata e, di questi, il 27% teme che non avrà nemmeno unao risparmi sufficienti cui attingere per integrarla. Lo evidenzia l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni. Le principali preoccupazioni legate alla quiescenza sono il rischio di non autosufficienza e l’impossibilità di sostenere le spese (53%), il non riuscire ad aiutare la famiglia (29%) per carenza di risparmi e il dover gravare su di essa (25%) per le proprie necessità economiche. Uno su(10%) teme poi di cadere in povertà.