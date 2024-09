Open Arms riunione della Lega Salvini | Tentativo di attaccare il governo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) La richiesta di condanna a sei anni per il caso, avanzata lo scorso sabato dai magistratiprocura di Palermo, ha portato all'immediata reazione di Matteo. È durato circa un'ora il consiglio federale. "Ringrazio ile i partiti di maggioranza per la grande e affettuosa solidarietà. Si tratta di un processo politico e di unsinistra diile il diritto alla difesa dei confini nazionali", ha detto il vicepremier aprendo il vertice. In mattinataaveva assicurato in un post: "Grazie a tutti per il sostegno. Arrendermi? Mai. Io non mollo". La, iniziata dopo le 16, è durata circa un'ora e si è svolta in parte in presenza nella sala Bruno SalvadoriCamera, in parte via zoom.era presente a Roma.