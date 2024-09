Open Arms anche Delmastro attacca i pm di Palermo | Contro Salvini argomentazioni politiche sembrava di ascoltare Ilaria Salis

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Spiace sentire un magistrato usarepiùche giuridiche.quasi di“. Il sottosegretario alla Giustizia Andreasi aggiunge al coro degli esponenti di governo che si scaglianoi pm di, “colpevoli” di aver chiesto sei anni di carcere per Matteoal termine del primo grado del processo, in cui il vicepremier è accusato di sequestro di persona. “Per tutta la requisitoria, più dei reati si sono scomodati crimini universali. Violazioni di diritti umani tali da non poter applicare la legge dello Stato. Se così fosse, per coerenza, andrebbe processata l’intera catena, dal premier Conte al ministro Toninelli alla Guardia costiera, cosa che non vorrei mai”, dice l’esponente di Fratelli d’Italia.