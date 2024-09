NFL 2024 week 2 | cadono Ravens 49ers e Cowboys successi per Vikings Bills Saints e Chiefs allo scadere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) La seconda settimana della NFLva in archivio con colpi di scena davvero a non finire. Spesso questo modo di dire è inflazionato, ma in questo caso calza a pennello per quanto visto nella Lega più famosa degli States. Nella AFC East i Buffalo(2-0) passano in casa dei Miami Dolphins (1-1) per 31-10 con un Josh Allen dominante coadiuvato da James Cook che impressiona sulle corse. Tonfo clamoroso, invece, dei Dallas(1-1) che crollano in casa 19-44 contro i New Orleans(2-0) e un Alvin Kamara da 4 td complessivi. Successo davvero in extremis per i Kansas City(2-0) che vinconoin casa dei Cincinnati Bengals (0-2) per 26-25 grazie a un field goal di Butker da 51 yds.anche i Detroit Lions (1-1) in casa contro i Tampa Bay Buccaneers (2-0) per 16-20 con un Jared Goff che sparacchia 2 intercetti e non trova nemmeno una meta.