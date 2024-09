Maison Taittinger cambia veste con una grintosa impronta femminile

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 16 settembre 2024) Grandimenti per, la più grande casa produttrice di Champagne – con i suoi 300 ettari vitati – nella regione della Champagne-Ardenne. Dal 2020, Vitalie, presidente della, ha dato unaall’azienda di famiglia, con la ristrutturazione e la creazione di vari siti di accoglienza, tra cui quello di Murigny (che in passato era il punto di ritrovo per i lavoratori durante la vendemmia), con un design curato e dai toni candidi, oltre all'ampliamento di un team di comunicazione e accoglienza grintoso e tutto al. Sembra quasi stupita oggi la giovane Ceo dell'azienda, mentre racconta - sorridendo - del suo incarico a Presidente delladi Champagne quattro anni fa, poco prima che venisse annunciata in Europa e in tutto il mondo la chiusura a causa della pandemia.