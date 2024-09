L' ondata del nord travolge l' Italia Sottocorona avverte | Situazione critica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una violentadi maltempoda giorni l'Europa centro-orientale. "Per quello che riguarda l', diciamo verrà interessata da qualcosa del genere", spiega Paolonelle consuete previsioni meteo per Omnibus, su La7. Il meteorologo lunedì 16 settembre afferma che per la giornata di oggi "non ci sono fenomeni significativi", ma sono previste precipitazioni anche intense soprattutto al centro, in particolare sulla Romagna. Ma martedì 17 settembre "queste questa circolazione di aria instabile che ha preso l'Europa prenderà anche l'", afferma, "parte delrimane al di fuori però già in Emilia-Romagna e poi tutte in le regioni centrali e quelle meridionali" avremo "fenomeni molto intensi" e "precipitazioni abbondantissime". Insomma, unameteo di "maltempo molto forte, che non si non si esaurisce nella giornata di mercoledì".