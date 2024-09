La crisi c’è e ora si vede pure | Alice Campello e Alvaro Morata cupi e pensierosi per il primo giorno di scuola dei figli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) È passato più di un mese da quandohanno annunciato la loro separazione attraverso una nota pubblicata su Instagram. E da quel momento sono iniziate molte speculazioni sui reali motivi della rottura. L’ex coppia ha sempre respinto le ipotesi di tradimenti, parlando di incomprensioni che hanno via via logorato il rapporto e intanto ha cominciato una nuova vita, lasciandosi alle spalle, almeno in apparenza, la vita matrimoniale. Da che ha firmato con il Milan, il calciatore si è infatti trasferito a vivere in Italia, a Milano, mentre l’influencer è rimasta a Madrid con i. Per questo nei giorni scorsiè volato in Spagna perre i: in questo periodo è stato avvistato in compagnia dell’ormai ex moglie proprio mentre accompagnavano insieme igeniti Alessandro e Leonardo nel lorodi