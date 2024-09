Juventus-PSV Motta | Nessuna pressione ci portiamo dietro una storia importante e siamo focalizzati sulla partita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Sono orgoglioso e felice di iniziare questa belissima competizione. Non vedo l’ora che inizi la, sarà una gara tra due squadre che vogliono giocare a calcio. Vogliamo fare una grande prestazione per noi e per il nostro pubblico”. Così Thiago, allenatore della, in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il PSV in Champions League. “Nel calcio conta tutto, atteggiamento, voglia, fisico e tanti altri fattori – ha proseguito -. Ad Empoli abbiamo fatto una buona prestazione non ottenendo il risultato che volevamo, ma è un capitolo chiuso. Abbiamo grande rispetto per il PSV, ma bisogna rimanere concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Loro sono abituati ad avere il possesso, giocano bene tra le linee. Dobbiamo essere bravi a capire i momenti dellae portare loro a giocare in un modo diverso rispetto a come sono abituati”.