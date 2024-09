Juventus il bilancio resta in perdita strutturale | taglia i costi ma poi prende Koopmeiners Se va male? Paga mamma Exor

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una signora dell’alta società che passa dall’abbigliamento da boutique a quello delle bancarelle del mercato, ma che nel portafoglio conserva una carta di credito platino pronta all’uso in qualsiasi momento per continuare a togliersi i propri sfizi. Laattuale assomiglia moltissimo a questa immagine. Se il business plan è quello dire gli elevatiche portano a unin– come i bianconeri in Europa solo Paris Saint Germain e Roma – in realtà si continua a intervenire sul mercato in maniera imponente, cercando il massimo margine di manovra e compensando contemporaneamente il deficit con nuove liquidità.