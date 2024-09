James Cameron annuncia che girerà il film Last Train From Hiroshima

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il regista, oltre ai prossimidi Avatar, hato che realizzerà iltratto dal saggioha deciso quale sarà il suo prossimo, non appena il lavoro sulla saga di Avatar gli permetterà di dedicarsi al progetto: un adattamento per il grande schermo delle storie raccontate in Ghosts of, che sarà pubblicato nell'agosto 2025, e. I due saggi scritti da Charles Pellegrino saranno infatti alla base di un lungometraggio che sarà il primo, dopo Titanic, all'esterno della spettacolare saga che tornerà prossimamente nelle sale con il terzo capitolo. I dettagli del nuovo progetto Il titolo del prossimodiretto dasarà