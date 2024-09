J-POP Manga presenta Frieren – Oltre la fine del viaggio Art Works di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ilfantasy che ha rivoluzionato il genere, con20 milioni di copie vendute in tutto il mondo, sta per tornare!Arriva in Italia a marchio J-POPil volume 1 diladelArt, il primo artbook ufficiale della serie. Il volume sarà disponibile in fumetteria, libreria e in tutti gli store online a partire dal 25 settembre. In questo art book ufficiale diladelsono raccoltecento illustrazioni in grande formato realizzate dall’artistaAbe. La collezione comprende immagini per la prima volta a colori e alcuni inediti. Il volume è ulteriormente arricchito da contenuti speciali e un’intervista esclusiva aAbe.