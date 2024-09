Italiano Cerca il suo Bologna in fondo al lago

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sessant’anni per tornare a giocare in Champions e tre giorni, da qui allo Shakhtar, per non dover scoprire che il sogno di maggio si è tramutato in incubo. La verità nuda e cruda, al di là dell’apprezzabile reazione finale che ha evitato il tracollo, è che il viaggio di campionato a Como per settanta minuti sabato ha avuto i contorni dell’incubo. E se non è un incubo è qualcosa che ci va molto vicino l’avvio di campionato deldi Vincenzo. Se ci fermiamo ai numeri dobbiamo registrare che mai una squadra diha raccolto così pochi punti, 3, dopo le prime 4 giornate di campionato. Il suo Trapani, in serie C, vinse tutte e quattro le partite. In entrambe le stagioni alla guida dello Spezia, prima in B e poi in A, i punti raccolti dal tecnico siciliano furono 4.