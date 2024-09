Io e Gianna Nannini amiche? Un rapporto glaciale La incontrai in aereo la salutai non mi rispose Cosa cambierei di me? La testa vorrei essere meno emotiva

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) A dieci anni riuscì a comprarsi “un biglietto per il concerto dei Rolling Stones a Milano. Acquistai anche un posto sul treno in terza classe. Lasciai un messaggio ai miei: ‘Addio, vado a vivere con Mick Jagger‘”, ma la mamma la raggiunse e la riportò a casa. Donatella Rettore si è raccontata al Corriere della Sera. Da Lucio Dalla, incontrato a “un concorso per voci nuove di Riva del Garda” e diventato il suo mentore, con lei che ne apriva i concerti qualche anno dopo. “Ero grassa. Insomma molto in carne, tipo Adele prima maniera. In Germania non ci facevano caso, mi camuffavo con dei camicioni di garza. Però acchiappavo un sacco, le rotondità piacevano”, racconta Rettore e spiega del periodo vissuto a Londra dove incontrava David Bowie dal fornaio e prendeva il thé con Elton John che le presentò George Michael: “Mi portò nella più esclusiva della città, dove scoprii l’idromassaggio”.