Grazzanise | al comune il ricorso contro il biodigestore

(Di lunedì 16 settembre 2024)(di Raffaele Raimondo). Secondo indiscrezioni di buona fonte, è stato presentato qualche giorno fa, presso la sede municipale di Via Lauro, ildel Comitato No Biometanoilin rapidissima costruzione in Via Fiume Morto (Udite! Udite!) a poca distanza dalla maltrattata, massacrata, fatiscente frazione Borgo Appio. Unche, per la precisione, è stato chiamato “Istanza di esercizio dell’autotutela” e consiste nella “Richiesta di annullamento della Procedura abilitativa semplificata (PAS) del permesso a costruire rilasciato in data 2 settembre 2020 e di tutti gli atti consequenziali”. Unvergato con estrema cura dagli avvocati Cipriano e Francesco Di Tella (con studio Legale in San Cipriano d’Aversa e a Villa di Briano) in qualità di procuratori del suddetto Comitato di cui è legale rappresentante pro tempore il sig.