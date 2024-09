Endless Love trame future | Kemal dorme accanto alla piccola Deniz ignaro che sia sua figlia

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una fortuita coincidenza darà vita a uno dei momenti più “teneri” nelle prossime puntate. Stando a quanto riportato dagli spoiler turchi infatti,avrà modo di dormirea Nihan e. Soydere non saprà ancora che la bambina è sua, ma negli occhi dell’uomo si accenderà uno sguardo di infinita dolcezza. Anticipazionivuole scoprire la verità sulla morte di Ozan Il “suicidio” di Ozan in carcere lascerà molti interrogativi, e sia Nihan checercheranno di scoprire cosa sia accaduto veramente. Soydere in particolare, sospetterà che dietro quanto accaduto ci sia lo zampino di Emir e dei suoi scagnozzi.vorrà scoprire se – tra i complici di Kozcuo?lu – possa esserci anche Hakan e deciderà di tendere una trappola al commissario.