Due morti sul lavoro in poche ore | un 34enne schiacciato da una pressa a Varese operaio muore durante la manutenzione di una funivia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Schiacciati, uno da unae l’altro da una cabina della. Sononella stessa, orribile, maniera gli operai Hamid Obid e Stefano Rabaglio. Il primo, 34 anni, è deceduto dopo essere rimastoda unaper la lavorazione di materie plastiche in un’azienda di Gornate Olona, in provincia di. Il giovane lavoratore era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di, mentre i sanitari già stavano tentando di rianimarlo perché in arresto cardiocircolatorio, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente e le cause sono al vaglio dei carabinieri e funzionari di Ats, competenti in materia di infortuni sul. La procura ha aperto un’inchiesta e procede per omicidio colposo. Rabaglio,della Monterosa spa, è invece deceduto a Gressoney-La-Trinité: aveva 51 anni.