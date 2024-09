Disperso un fungaiolo | ricerche nella notte l’ansia della famiglia Maxi task force sull’Appennino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Abetone Cutigliano, 16 settembre 2024 – Scattano lenei boschi di Pian di Novello, sull'Appennino, per un altroche si era addentrato nelle foreste dell'Abetone e non ha fatto rientro. Sul posto operano i vigili del fuoco in assetto di ricerca e soccorso di persone scomparse. Dalle stime fatte su posto dopo i primi sopralluoghi, spiegano i vigili del fuoco, il cercatore potrebbe aver perso l'orientamento andando a sconfinare nell'adiacente provincia di Lucca. In ansia la, che segue le. Il comando di Lucca ha schierato l'Ucl (unità dì comando locale) e una squadra Saf (speleo alpino fluviale) in supporto alle unità del comando di Pistoia che agiscono con unità Sapr (piloti di droni), cinofili e mezzi quad per l'esplorazione delle strade bianche e dei sentieri impervi di montagna.