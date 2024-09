Di Canio | Lukaku a Cagliari prestazione da 3 È Conte che lo fa giocare in Europa nessuno lo ha voluto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Dia Sky dice chepuòsolo conlo vuole. Paolo Dimattatore al club di Sky. Ha detto chepuòsolo con, che nessun top club inlo vuole ma che conpuòe quest’anno potrà anche segnare 16-18 gol. Noi non possiamo fare a mano di riportare le sue dichiarazioni trascritte dalla strepitosa pagina Facebook “Ne parlamo ar Clab”, pagine che dovrebbe essere insignita di un premio speciale. Ecco cosa riportano loro delle parole di Disul tema: “Io osservo, non guardo. Dico cose, non parlo.: oggi afa assist e gol a porta vuota, quindi bene.? Da 3, ma proprio perché io lo apprezzo e lo valuto più di voi”. Disu: “Èche lo fa rendere” “Èche lo fa rendere. Negli ultimi tre o quattro anni non l’ha