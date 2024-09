Da oggi al Di Venere di Bari screening gratuiti per la prevenzione dei tumori testa-collo Fino a giovedì

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: L’Ospedale Diaderisce quest’anno, per la prima volta, a Make Sense Campaign, la campagna europea di educazione e sensibilizzazione alladeidel distretto, in programma dal 16 al 21 settembre, promossa dall’Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC). La Unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del Di– diretta dal dottor Michele Barbara- è fra i 130 centri italiani che, da lunedì 1619 settembre, organizzeranno giornate di diagnosi precoce gratuite, su prenotazione. “Laè la difesa migliore – spiega il dottor Barbara – spesso i segnali delle patologie oncologiche del distretto, che comprende cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe, sono ignorati o associati a malattie stagionali come raffreddore o mal di gola.