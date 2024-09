Cancro al seno triplo negativo oncologo Curigliano | Oltre l’86% delle donne guarisce

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Barcellona, 16 set. (Adnkronos Salute) – Ilal“paradossalmente è unaforme tumorali più guaribili insieme alla forma Her2 positiva. Per quest’ultima la percentuale dei pazienti vive dopo 5 anni è superiore al 95% se diagnosticate precocemente e trattate adeguatamente. Adesso avere una percentuale superiore all?86% anche per il tumore alsignifica che abbiamo fatto progressi enormi. Un risultato impensabile fino a 5 anni fa con terapie standard”. Lo ha detto Giuseppe, presidente eletto Esmo, durante la presentazione ? al Congresso della Società europea di oncologia medica in corso a Barcellona – di uno studio sull?immunoterapia prima e dopo chirurgia nellecon la forma più aggressiva di tumore al, ad alto rischio di recidiva, con l’utilizzo di pembrolizumab in combinazione con la chemioterapia.