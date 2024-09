Anche Aldo Spinelli patteggia dopo Toti e Signorini | Devo tutelare la famiglia e l’azienda

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024)menti di, arrivaquello dinell’inchiesta per corruzione che si è abbattuta sulla Regione Liguria. Gli avvocati dell’imprenditore hanno trovato un accordo con la Procura di Genova: 3 anni e 2 mesi e la confisca di 400.000 euro, oltre all’interdizione temporanea dagli uffici pubblici e il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione. La parola passa adesso al giudice che dovrà fissare un’udienza per comunicare la sua decisione. Le parole di: “L’ho fatto per la” I legali diin una nota avevano detto che erano pronti ad affrontare il processo per dimostrare l’innocenza del loro assistito.