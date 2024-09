Allen White vince il secondo Emmy ' cambiare è sempre possibile'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Jeremyil suo, come miglior attore protagonista di una serie comica per il ruolo di Carmy Berzatto in 'The Bear'. "Sono molto emozionato, il cuore sembra uscirmi dal petto", ha dettomolto commosso e tremante, ritirando la statuetta. "Sono fortunato e grato per aver lavorato con questa troupe. Vi voglio bene, voglio essere nelle vostre vite per. Questo show, che mi ha cambiato la vita, racconta che. Basta crederci".per 'The Bear' anche Liza Colón-Zayas, 52 anni, alla prima nomination. La sua Tina, la cuoca latina che trova una seconda occasione proprio tra i fornelli e i piatti rotti del ristorante che dà il nome alla serie Fx, le ha fatto ottenere l'come miglior interprete non protagonista. "Mio marito mi aveva detto di preparare un discorso, ma io non l'ho fatto.