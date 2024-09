Alfonsi deluso | | Male il primo tempo poi la reazione Restiamo sereni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) "Dispiace per la gente. Nelabbiamo fatto, ma nel secondo c’è stata lache poteva portare al pareggio. Vedere i ragazzi abbacchiati dopo aver dato tutto fa". Lo afferma a fine gara il tecnico della Civitanovese Sante, a margine della seconda sconfitta consecutiva nell’avvio di campionato. "Non avevamo fatto un grande, ma anche loro avevano prodotto poco. In questa categoria l’episodio ti condanna. Abbiamo preso il gol e non abbiamo avuto la forza di reagire. Nella ripresa, invece, meritavamo il pareggio". Rossoblù privi di Brunet, out per un lieve stiramento, e Pierfederici, coinvolto in un incidente stradale. "Gianmarco per fortuna non si è fatto niente, domenica dovrebbe esserci", ha detto. Del Moro, invece, non convocato "per scelta tecnica".