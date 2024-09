Zelensky | Italia dia armi lungo raggio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 20.51 Il presidente ucrainosi appella agli alleati,compresa, per ottenereper colpire le basi di Mosca in Russia. "Ogni attacco russo,come quello a Kharkiv e nelle regioni di Sumy e Donetsk, dimostra che abbiamo bisogno di questa capacità : attendiamo decisioni da Usa, Regno Unito, Francia, Germania eper salvare vite umane",scrive."L'unico modo per contrastare il terrore russo è con una soluzione sistemica: capacità aper distruggere l'aviazione militare russa nelle sue basi".