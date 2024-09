Ultras del Napoli Espongono Striscione Provocatorio Prima di Cagliari-Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 15 settembre 2024) La tensione sale in vista del match tra, con glipartenopei cheunodurante il viaggio verso la Sardegna. Âè una sfida che accende sempre gli animi delle due tifoserie. Storicamente carica di rivalitĂ , la partita è attesa con grande interesse sia in Campania che in Sardegna, diventando uno degli appuntamenti calcistici piĂą sentiti dell’anno. Nelle ultime ore, sui social media è apparsa una foto che ritrae unoesposto dai tifosi del, appartenenti alle Curve A e B, durante il loro viaggio verso. Lo, affisso sul fianco di una nave, presenta un messaggioche ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando le discussioni tra i sostenitori delle due squadre. La presenza degliazzurri in Sardegna preannuncia un clima particolarmente caldo per la partita di oggi.